Эксперт Сигал назвал нюансы указа о субсидиях для компаний, нанимающих молодёжь

Первый вице-президент организации "Опора России" Павел Сигал рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда", помогут ли дополнительные меры господдержки молодым россиянам найти работу.

"С одной стороны, в России есть нехватка кадров. С другой — работодатели не очень охотно берут на работу молодых людей без опыта", — отметил он.

Сигал считает, что это связано как с завышенными ожиданиями компаний, так и с не самыми современными методиками обучения в вузах. Озвученные властями меры господдержки, по его мнению, "не особенно выдающиеся, однако любой работодатель будет рад получить льготу".

"Но выровнять свои ожидания с реальностью молодым специалистам придётся. И в нынешние времена надо быть готовыми к переобучению и повышению квалификации", — продолжил он.