Эксперт Сигал назвал нюансы указа о субсидиях для компаний, нанимающих молодёжь
При этом выпускникам вузов придётся выровнять свои ожидания с реальностью, а в нынешние времена надо быть готовыми к переобучению и повышению квалификации, отметил он.
Первый вице-президент организации "Опора России" Павел Сигал рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда", помогут ли дополнительные меры господдержки молодым россиянам найти работу.
"С одной стороны, в России есть нехватка кадров. С другой — работодатели не очень охотно берут на работу молодых людей без опыта", — отметил он.
Сигал считает, что это связано как с завышенными ожиданиями компаний, так и с не самыми современными методиками обучения в вузах. Озвученные властями меры господдержки, по его мнению, "не особенно выдающиеся, однако любой работодатель будет рад получить льготу".
"Но выровнять свои ожидания с реальностью молодым специалистам придётся. И в нынешние времена надо быть готовыми к переобучению и повышению квалификации", — продолжил он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кабмин выделит субсидии компаниям, взявшим на работу молодёжь. Такие выплаты будут равны трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.
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