"Спартак" попросил РФС наказать футболиста "Нижнего Новгорода" за нанесение травмы Айртону
У бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что московский "Спартак" обратился с просьбой наказать защитника "Нижнего Новгорода" Кирилла Гоцука за нанесение травмы защитнику красно-белых Айртону. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Рассмотрим обращение "Спартака" по матчу с "Нижним Новгородом". "Спартак" просит рассмотреть эпизод с травмой Айртону с просьбой наказать футболиста "Нижнего Новгорода". Также мы рассмотрим выбегание на поле двух болельщиков в этом матче и скандирование ненормативной лексики", — сказал Григорьянц.
Состоявшаяся в субботу в Нижнем Новгороде встреча завершилась ничьей (1:1). Перед перерывом Гоцук наступил шипами на голеностоп Айртону. Бразильца унесли с поля на носилках. Арбитр Сергей Иванов не показал защитнику "Нижнего Новгорода" даже жёлтой карточки, аргументировав своё решение тем, что эпизод, с его точки зрения, был игровым.
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Врачи диагностировали у Айртона контузию кости и мышц голени. Ориентировочный срок восстановления составит месяц.
ФК "Спартак"