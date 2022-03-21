"Спартак" попросил РФС наказать футболиста "Нижнего Новгорода" за нанесение травмы Айртону

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что московский "Спартак" обратился с просьбой наказать защитника "Нижнего Новгорода" Кирилла Гоцука за нанесение травмы защитнику красно-белых Айртону. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Рассмотрим обращение "Спартака" по матчу с "Нижним Новгородом". "Спартак" просит рассмотреть эпизод с травмой Айртону с просьбой наказать футболиста "Нижнего Новгорода". Также мы рассмотрим выбегание на поле двух болельщиков в этом матче и скандирование ненормативной лексики", — сказал Григорьянц.

Состоявшаяся в субботу в Нижнем Новгороде встреча завершилась ничьей (1:1). Перед перерывом Гоцук наступил шипами на голеностоп Айртону. Бразильца унесли с поля на носилках. Арбитр Сергей Иванов не показал защитнику "Нижнего Новгорода" даже жёлтой карточки, аргументировав своё решение тем, что эпизод, с его точки зрения, был игровым.