Эксперт Зыков назвал закономерным решением признание Meta экстремистской организацией

Блокировка социальных сетей "Инстаграм" и "Фейсбук" компании Meta Platforms* — закономерное событие, ведь руководство корпорации на протяжении многих лет игнорировало требования российских властей. Об этом Лайфу рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

"Это очень печальное событие, но закономерное. Корпорация на протяжении многих лет не исполняла требования РФ и откровенно игнорировала их", — сказал он.

Зыков напомнил, что модерация сервисов систематически пропускала различную мошенническую и провокационную рекламу, а также рекламу наркокурьеров и другое. Как и в целом позиция компании по отношению к России не была положительной, добавил он. В последний раз в этом можно было убедиться после разрешения на площадках призывов к убийству президентов РФ и Белоруссии, а также российских военнослужащих.

"Такой подход напрямую говорит, что компания "Фейсбук" заняла в этом конфликте одну из главенствующих ролей в части кибероружия", — подчеркнул специалист.

Представитель АППСИМ отметил, что при наличии заявлений о том, что рядовых пользователей признание компании экстремистской не коснётся, всё же рекомендуется убирать с сайтов и иных страниц упоминания о "Фейсбуке" и "Инстаграме". Теперь это считается экстремистской символикой, за размещение которой могут последовать определённые наказания.

Напомним, что суд запретил Facebook и Instagram в России. Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.