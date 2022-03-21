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21 марта, 16:02

Эксперт Зыков назвал закономерным решением признание Meta экстремистской организацией

Специалист напомнил, что модерация сервисов корпорации систематически пропускала различную мошенническую и провокационную рекламу, а также рекламу наркокурьеров и другое.

Блокировка социальных сетей "Инстаграм" и "Фейсбук" компании Meta Platforms* — закономерное событие, ведь руководство корпорации на протяжении многих лет игнорировало требования российских властей. Об этом Лайфу рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

"Это очень печальное событие, но закономерное. Корпорация на протяжении многих лет не исполняла требования РФ и откровенно игнорировала их", — сказал он.

Зыков напомнил, что модерация сервисов систематически пропускала различную мошенническую и провокационную рекламу, а также рекламу наркокурьеров и другое. Как и в целом позиция компании по отношению к России не была положительной, добавил он. В последний раз в этом можно было убедиться после разрешения на площадках призывов к убийству президентов РФ и Белоруссии, а также российских военнослужащих.

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"Такой подход напрямую говорит, что компания "Фейсбук" заняла в этом конфликте одну из главенствующих ролей в части кибероружия", — подчеркнул специалист.

Представитель АППСИМ отметил, что при наличии заявлений о том, что рядовых пользователей признание компании экстремистской не коснётся, всё же рекомендуется убирать с сайтов и иных страниц упоминания о "Фейсбуке" и "Инстаграме". Теперь это считается экстремистской символикой, за размещение которой могут последовать определённые наказания.

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Напомним, что суд запретил Facebook и Instagram в России. Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Pexels

Кристина Шайдуллина

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