Пранкеры Вован и Лексус обсудили разработку ядерного оружия на Украине с министром Уоллесом

Глава британского Минобороны отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать с руководством страны, но подчеркнул, что Лондон поддержит Киев "как друга в любом выборе".

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Во время беседы блогеры попросили поддержки в вопросе развития ядерной программы якобы с целью защиты от России. Отрывок разговора опубликован на канале пранкеров в YouTube.

"Мы бы хотели продолжить ядерную программу с целью защиты от России. Это непростой вопрос, но мы всерьёз задумались об этом", — заявил Лексус, выдавая себя за Дениса Шмыгаля.

На это британский министр ответил, что "России бы это сильно не понравилось". Однако лже-премьер заявил, что Киев "понимает это", и всё же назвал ядерную программу вопросом, который очень сильно интересует страну, и отметил, что для Незалежной важна помощь Лондона в решении этого.

"Ясно. Что ж, господин премьер-министр, что касается таких важных вопросов, я думаю, мне нужно обсудить это с нашим премьер-министром. Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете", — ответил Уоллес пранкеру.