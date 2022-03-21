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21 марта, 18:58

Пранкеры Вован и Лексус обсудили разработку ядерного оружия на Украине с министром Уоллесом

Глава британского Минобороны отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать с руководством страны, но подчеркнул, что Лондон поддержит Киев "как друга в любом выборе".

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пообщались с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Во время беседы блогеры попросили поддержки в вопросе развития ядерной программы якобы с целью защиты от России. Отрывок разговора опубликован на канале пранкеров в YouTube.

"Мы бы хотели продолжить ядерную программу с целью защиты от России. Это непростой вопрос, но мы всерьёз задумались об этом", заявил Лексус, выдавая себя за Дениса Шмыгаля.

На это британский министр ответил, что "России бы это сильно не понравилось". Однако лже-премьер заявил, что Киев "понимает это", и всё же назвал ядерную программу вопросом, который очень сильно интересует страну, и отметил, что для Незалежной важна помощь Лондона в решении этого.

"Ясно. Что ж, господин премьер-министр, что касается таких важных вопросов, я думаю, мне нужно обсудить это с нашим премьер-министром. Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете", — ответил Уоллес пранкеру.

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Ранее Лайф писал, что сам министр обороны Британии сообщил, что пообщался с пранкером, который выдал себя за премьера Украины. Впрочем, глава ведомства вовремя заподозрил неладное после нескольких вопросов звонящего и тут же прекратил разговор.

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YouTube-канал / Vovan222prank

Арина Родионова

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