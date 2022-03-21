СК РФ завёл дело из-за осквернения памятника советским воинам-освободителям в Афинах

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам-освободителям в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества")", — говорится в сообщении.

Напомним, что целью вандалов стал памятник воинам, сражавшимся за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах. Неизвестные написали на монументе жёлтой краской слово "Азов", а также нарисовали эмблему националистического батальона. Ранее Лайф сообщал, что российское посольство в Греции потребовало наказать злоумышленников за осквернение памятника советским воинам в Афинах.

