Ямальский завод "Арктическая вода" начнёт выпускать российскую кока-колу

Ямальский завод "Арктическая вода" начнёт выпускать газировки со вкусом кока-колы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Как отметил гендиректор предприятия Сергей Кара, западные санкции против России открывают новые возможности для отечественного бизнеса.

"Мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефицит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали налаживать новые логистические цепочки и цены откатываются назад. Крупные зарубежные компании уходят с рынка, наша задача — максимально быстро занять освободившиеся ниши", — приводит пресс-служба его слова.

На предприятии также начали разрабатывать новые вкусы лимонадов. Ожидается, что в скором времени в ассортименте появятся ямальские "Тархун", "Байкал" и "Крем-сода".