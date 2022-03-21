ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 18:14
7220

Российская спортсменка Наумова объяснила, почему обратилась к Шварценеггеру

Она отметила, что регулярно приезжала в Донбасс последние 8 лет и это место стало для неё "частью жизни". Чемпионка призналась, что обращение актёра её расстроило.

Российская спортсменка и чемпионка мира Марьяна Наумова объяснила, почему обратилась к американскому актёру Арнольду Шварценеггеру. Об этом она рассказала в интервью "Рен-ТВ".

"За восемь лет это стало частью моей жизни, я всё это время приезжаю в Донбасс — и, можно сказать, я там выросла. Я там обрела многих друзей, многих потеряла. Мне было важно донести до него это", — сказала Наумова.

Она отметила, что во время встречи с актёром передала ему письма, написанные детьми Донбасса. Чемпионка надеялась, что Шварценеггер прочитает их, но спустя семь лет ответа так и не последовало. Наумова призналась, что обращение актёра её расстроило.

"Я в глубине души что-то ожидала от него другого. Я ему ответила на обращение, я хотела это сделать как можно быстрее", — заключила чемпионка.

Глава СПЧ Фадеев направил Шварценеггеру данные о преступлениях ВСУ и нацбатов на Украине
Глава СПЧ Фадеев направил Шварценеггеру данные о преступлениях ВСУ и нацбатов на Украине

Напомним, российская чемпионка мира Наумова ответила Шварценеггеру на его обращение, адресованное жителям России в связи с ситуацией на Украине. В опубликованном на YouTube ролике спортсменка вспомнила, как восхищалась Шварценеггером, который вышел из бедной австрийской семьи, однако смог стать всемирно известным актёром и губернатором американского штата Калифорния.

BannerImage

VK / Марьяна Наумова

Никита Осипов
  • Новости
  • Арнольд Шварценеггер
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar