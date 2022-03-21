Российская спортсменка Наумова объяснила, почему обратилась к Шварценеггеру
Она отметила, что регулярно приезжала в Донбасс последние 8 лет и это место стало для неё "частью жизни". Чемпионка призналась, что обращение актёра её расстроило.
Российская спортсменка и чемпионка мира Марьяна Наумова объяснила, почему обратилась к американскому актёру Арнольду Шварценеггеру. Об этом она рассказала в интервью "Рен-ТВ".
"За восемь лет это стало частью моей жизни, я всё это время приезжаю в Донбасс — и, можно сказать, я там выросла. Я там обрела многих друзей, многих потеряла. Мне было важно донести до него это", — сказала Наумова.
Она отметила, что во время встречи с актёром передала ему письма, написанные детьми Донбасса. Чемпионка надеялась, что Шварценеггер прочитает их, но спустя семь лет ответа так и не последовало. Наумова призналась, что обращение актёра её расстроило.
"Я в глубине души что-то ожидала от него другого. Я ему ответила на обращение, я хотела это сделать как можно быстрее", — заключила чемпионка.
Напомним, российская чемпионка мира Наумова ответила Шварценеггеру на его обращение, адресованное жителям России в связи с ситуацией на Украине. В опубликованном на YouTube ролике спортсменка вспомнила, как восхищалась Шварценеггером, который вышел из бедной австрийской семьи, однако смог стать всемирно известным актёром и губернатором американского штата Калифорния.
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