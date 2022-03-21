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Регион
Опубликовано 21 марта 2022, 18:01
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Следком завёл дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона за призывы к нападению на РФ

Кроме того, интервьюер распространял под видом достоверных данных ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан ВС России.

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что интервьюера подозревают в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, а также в распространении фейков.

"Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооружённое нападение на Российскую Федерацию и развязать против неё агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения", — говорится в сообщении СК.

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В ведомстве также уточнили, что журналист под видом достоверных данных распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан военными РФ. Запись выступления он разместил на своём канале в YouTube.

Как отметили в СК, в рамках информационной войны против России украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, став площадкой для экстремистских и других преступлений. Это говорит не только о безответственности и непрофессионализме, но и о "сущности украинского национализма, принимающего всё более радикальные формы".

Уточняется, что следствие примет меры к объявлению Гордона в розыск.

Ранее Лайф рассказывал, что СК завёл дела против украинского врача и журналистки за призывы к насилию над военными РФ. Речь идёт о главе "Мобильного госпиталя" Геннадии Друзенко и телеведущей Наталье Мосейчук. Уточняется, что после сбора необходимых сведений они будут объявлены в международный розыск.

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Варвара Романова
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