Следком завёл дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона за призывы к нападению на РФ

Кроме того, интервьюер распространял под видом достоверных данных ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан ВС России.

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что интервьюера подозревают в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности, а также в распространении фейков.

"Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооружённое нападение на Российскую Федерацию и развязать против неё агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также уточнили, что журналист под видом достоверных данных распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан военными РФ. Запись выступления он разместил на своём канале в YouTube.

Как отметили в СК, в рамках информационной войны против России украинские СМИ абсолютно забыли о базовых принципах журналистики и нормах закона, став площадкой для экстремистских и других преступлений. Это говорит не только о безответственности и непрофессионализме, но и о "сущности украинского национализма, принимающего всё более радикальные формы".

Уточняется, что следствие примет меры к объявлению Гордона в розыск.