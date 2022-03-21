WSJ: США отправят на Украину средства ПВО советского производства, закупленные втайне

Отмечается, что среди вооружений, в частности, ракетный комплекс "Оса". При этом систему С-300, полученную в своё время из Белоруссии, США не намерены отправлять в Незалежную. Как отмечает издание, Штаты в ознакомительных целях покупали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал.