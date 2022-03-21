WSJ: США отправят на Украину средства ПВО советского производства, закупленные втайне

Среди вооружений, в частности, зенитный ракетный комплекс "Оса", отмечает издание. При этом систему С-300, полученную в своё время из Белоруссии, в Незалежную направлять не планируют.

США передают войскам Украины часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые Вашингтон тайно скупал "десятилетия назад". Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Отмечается, что среди вооружений, в частности, ракетный комплекс "Оса". При этом систему С-300, полученную в своё время из Белоруссии, США не намерены отправлять в Незалежную. Как отмечает издание, Штаты в ознакомительных целях покупали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал.