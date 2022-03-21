Вучич: Сербия не вступит в НАТО, так как помнит детей – жертв бомбардировки в 1999 году
По словам президента, республика должна оставаться военно-нейтральной и свободной. Лидер также выразил уверенность, что его страна сможет и самостоятельно защитить свою землю.
Сербия не вступит в Североатлантический альянс, потому что страна не сможет забыть детей, погибших во время бомбардировки натовских войск в Югославии в 1999 году. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в ходе предвыборного митинга в городе Кикинда.
"Скажу вам кое-что: наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, не забывать маленькую Милицу Ракич, которую убили в городе Батайница, не забывать маленькую Саню Миленкович, которую убили в городе Варварин, мы не смеем это забыть", — подчеркнул Вучич.
Он отметил, что Сербия останется свободной и военно-нейтральной страной, которая, в случае агрессии извне, будет самостоятельно защищать свою землю.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия не поддержит санкции Запада против РФ. Позднее он отметил, что позиция Белграда по отказу от антироссийских рестрикций остаётся неизменной.
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