Вучич: Сербия не вступит в НАТО, так как помнит детей – жертв бомбардировки в 1999 году

Сербия не вступит в Североатлантический альянс, потому что страна не сможет забыть детей, погибших во время бомбардировки натовских войск в Югославии в 1999 году. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в ходе предвыборного митинга в городе Кикинда.

"Скажу вам кое-что: наша обязанность прощать, но также наша обязанность не забывать. Не забывать 11-месячную Бояну Тошич, которую убили в селе Мердаре возле города Куршумлия, не забывать маленькую Милицу Ракич, которую убили в городе Батайница, не забывать маленькую Саню Миленкович, которую убили в городе Варварин, мы не смеем это забыть", — подчеркнул Вучич.