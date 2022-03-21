Стоматолог Ерилина перечислила привычки, которые вредят здоровью зубов

Главврач стоматологического отделения "Медицина", член Ассоциации стоматологов России (СтАР) Ирина Ерилина объяснила в беседе с "Газетой.ru", как правильно заботиться о зубах и от каких привычек стоит отказаться ради здоровой улыбки.

На состояние эмали, в том числе и на здоровье всей ротовой полости, оказывает влияние наш образ жизни, наследственные факторы, а также привычные постоянные действия. Речь в том числе идёт об употреблении сахара. Этот продукт создаёт питательную среду для микроорганизмов, которые пагубно влияют на твёрдые ткани зубов.

Негативно сказываются на здоровье зубов курение и алкоголь — спиртное повышает проницаемость слизистой оболочки полости рта, а табачный дым провоцирует развитие дисбактериоза полости рта. В некоторых случаях это может вызвать рак дёсен.

Соблюдение простых правил гигиены и регулярный осмотр у врача помогут сохранить здоровье зубов и защитить организм от опасных заболеваний, уверена Ерилина.