Стоматолог Ерилина перечислила привычки, которые вредят здоровью зубов
Соблюдение простых правил гигиены и регулярный осмотр у врача помогут сохранить улыбку красивой, а также защитить организм от опасных заболеваний, считает специалист.
Главврач стоматологического отделения "Медицина", член Ассоциации стоматологов России (СтАР) Ирина Ерилина объяснила в беседе с "Газетой.ru", как правильно заботиться о зубах и от каких привычек стоит отказаться ради здоровой улыбки.
На состояние эмали, в том числе и на здоровье всей ротовой полости, оказывает влияние наш образ жизни, наследственные факторы, а также привычные постоянные действия. Речь в том числе идёт об употреблении сахара. Этот продукт создаёт питательную среду для микроорганизмов, которые пагубно влияют на твёрдые ткани зубов.
Негативно сказываются на здоровье зубов курение и алкоголь — спиртное повышает проницаемость слизистой оболочки полости рта, а табачный дым провоцирует развитие дисбактериоза полости рта. В некоторых случаях это может вызвать рак дёсен.
Соблюдение простых правил гигиены и регулярный осмотр у врача помогут сохранить здоровье зубов и защитить организм от опасных заболеваний, уверена Ерилина.
Ранее стоматолог Золотницкий рассказал, от чего зависит цвет зубной эмали. Также специалист сообщил об эффективных способах отбеливания зубов, в том числе в домашних условиях.
Лента новостей
V-Project: 70% россиян согласны, что мира с Украиной не достичь без денацификации власти
вчера в 17:05
Путин поручил утвердить проекты в сферах климата, энергетики и реагирования на инфекции
вчера в 17:01
Глава СПЧ Фадеев направил Шварценеггеру данные о преступлениях ВСУ и нацбатов на Украине
вчера в 16:59
Pexels