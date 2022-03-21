Глава СПЧ Фадеев направил Шварценеггеру данные о преступлениях ВСУ и нацбатов на Украине

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев ответил американскому актёру Арнольду Шварценеггеру, который призывал российского лидера Владимира Путина остановить "Операцию Z" на Украине. Об этом сообщил СПЧ в своём телеграм-канале.

Фадеев обратился к истории жизни спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, "на правах своей давней любви" к которому актёр осуждал военную спецоперацию.

"В тех, кто выступает против спецоперации, [Шварценеггер] даже разглядел силу Власова и "настоящее сердце России". Для начала напомню, что Юрий Власов — уроженец Макеевки, Донецкой области. И его взгляды на происходящее на его малой родине, восемь лет переживающей ужасы войны, сейчас были бы очевидны", — сказал глава СПЧ.

Он подчеркнул, что Власов "никогда не скрывал своих патриотических настроений". Фадеев также заявил, что высылает Шварценеггеру материалы СПЧ со свидетельствами преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения Украины.