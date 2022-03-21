Наши без Катара: CAS отказался переносить стыковые матчи ЧМ-2022 с участием сборной России

"Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS", — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. После этого РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.