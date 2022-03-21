В "Ленфильме" сообщили о краже цилиндра из картины "Приключения принца Флоризеля"

Кинокомпания "Ленфильм" обратилась в полицию в связи с похищением цилиндра Олега Даля из фильма "Приключения принца Флоризеля", сообщает газета "Петербургский дневник". Работники студии заявляют, что будут рады любой информации о нахождении музейного экспоната.

Как уточнили в пресс-службе киностудии, кража произошла в выходные. Сотрудники подозревают одного из посетителей, который воспользовался тем, что на этаже никого не было. Была ли кража запланированной, неизвестно.

"Он разбил витрину в открытой части экспозиции нашего музейного пространства и забрал цилиндр Олега Даля. По видеозаписям с камер наблюдения хорошо видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — рассказали работники.