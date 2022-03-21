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21 марта, 16:42

В "Ленфильме" сообщили о краже цилиндра из картины "Приключения принца Флоризеля"

В киностудии уточнили, что инцидент произошёл в эти выходные. Сотрудники не знают, пришёл ли злоумышленник специально, чтобы похитить реликвию.

Кинокомпания "Ленфильм" обратилась в полицию в связи с похищением цилиндра Олега Даля из фильма "Приключения принца Флоризеля", сообщает газета "Петербургский дневник". Работники студии заявляют, что будут рады любой информации о нахождении музейного экспоната.

Как уточнили в пресс-службе киностудии, кража произошла в выходные. Сотрудники подозревают одного из посетителей, который воспользовался тем, что на этаже никого не было. Была ли кража запланированной, неизвестно.

"Он разбил витрину в открытой части экспозиции нашего музейного пространства и забрал цилиндр Олега Даля. По видеозаписям с камер наблюдения хорошо видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — рассказали работники.

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Ранее Лайф писал, что фармацевт из Оренбурга украла телефон, забытый в туалете Пулково. Свою вину 53-летняя женщина отрицать не стала и при задержании всё-таки призналась в краже. В отношении неё уже заведено уголовное дело.

Обложка ©

Газета "Петербургский дневник"

Ирина Мусина

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