В "Ленфильме" сообщили о краже цилиндра из картины "Приключения принца Флоризеля"
В киностудии уточнили, что инцидент произошёл в эти выходные. Сотрудники не знают, пришёл ли злоумышленник специально, чтобы похитить реликвию.
Кинокомпания "Ленфильм" обратилась в полицию в связи с похищением цилиндра Олега Даля из фильма "Приключения принца Флоризеля", сообщает газета "Петербургский дневник". Работники студии заявляют, что будут рады любой информации о нахождении музейного экспоната.
Как уточнили в пресс-службе киностудии, кража произошла в выходные. Сотрудники подозревают одного из посетителей, который воспользовался тем, что на этаже никого не было. Была ли кража запланированной, неизвестно.
"Он разбил витрину в открытой части экспозиции нашего музейного пространства и забрал цилиндр Олега Даля. По видеозаписям с камер наблюдения хорошо видно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — рассказали работники.
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