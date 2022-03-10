Фармацевт из Оренбурга украла телефон, забытый в туалете Пулково

Правоохранители задержали женщину, которая украла мобильный телефон, забытый в туалете в аэропорту Пулково. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Северной столицы.

О пропаже смартфона в полицию сообщила пассажирка рейса, следовавшего в Москву. Так, после проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники вышли на 53-летнюю уроженку Оренбурга, которая работает фармацевтом. Также выяснилось, что злоумышленница уже успела улететь из Петербурга в Мурманск.

Однако задержать её всё же удалось в аэропорту прилёта. К слову, свою вину женщина отрицать не стала и призналась в краже. В отношении неё уже заведено уголовное дело. Отмечается, что сумма причинённого ущерба составляет 40 тысяч рублей.