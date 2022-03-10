Фармацевт из Оренбурга украла телефон, забытый в туалете Пулково
Свою вину 53-летняя женщина отрицать не стала и при задержании всё-таки призналась в краже. В отношении неё уже заведено уголовное дело.
Правоохранители задержали женщину, которая украла мобильный телефон, забытый в туалете в аэропорту Пулково. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Северной столицы.
О пропаже смартфона в полицию сообщила пассажирка рейса, следовавшего в Москву. Так, после проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники вышли на 53-летнюю уроженку Оренбурга, которая работает фармацевтом. Также выяснилось, что злоумышленница уже успела улететь из Петербурга в Мурманск.
Однако задержать её всё же удалось в аэропорту прилёта. К слову, свою вину женщина отрицать не стала и призналась в краже. В отношении неё уже заведено уголовное дело. Отмечается, что сумма причинённого ущерба составляет 40 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае многодетный отец украл из автомата 27 мягких игрушек. Сумма причинённого ущерба составила более 5000 рублей, все похищенные изделия были изъяты. Предварительно, жителю Зеленогорска грозит до двух лет лишения свободы.
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