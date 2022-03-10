Nissan приостановит производство автомобилей в России до 3 апреля
При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центры продолжатся, сообщили в пресс-службе компании.
Японский автопроизводитель Nissan заявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих на три недели с 14 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
"В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на три недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центры Nissan продолжаются", — говорится в сообщении.
Ранее Toyota прекратила производство в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Ford, Renault и Hyundai объявили о таком же решении в отношении своей деятельности в России.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
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