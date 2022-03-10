Nissan приостановит производство автомобилей в России до 3 апреля

Японский автопроизводитель Nissan заявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих на три недели с 14 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на три недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центры Nissan продолжаются", — говорится в сообщении.