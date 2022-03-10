Врач Терентьева рассказала, что обязательно нужно держать в домашней аптечке

Аптечка с самым необходимым набором лекарственных средств и других материалов для оказания первой помощи должна быть в каждой семье. Состав лекарств может быть индивидуальным, но определённые группы препаратов должны быть у каждого, считает руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний "Инвитро" Екатерина Терентьева.

В традиционный набор средств для обработки ран входят перекись водорода, раствор йода, зелёнки и фукорцин. Для промывания подойдут хлоргексидин, мирамистин, фурациллин. От ожогов — пантенол, банеоцин и обезболивающий спрей лидокаина.

"Фиксирующие и перевязочные материалы — это большой по ширине и маленький стерильный бинт, вата, ватные диски или стерильные повязки из нетканого материала, марлевые салфетки, эластичный бинт, жгут, несколько видов пластыря", — рассказала Терентьева в беседе с изданием "Газета.ru".

В случае обморока спасёт нашатырный спирт, а при высокой температуре помогут парацетамол, ибупрофен, аспирин, нимесулид, эффералган, "Нурофен", "Терафлю", "Антигриппин", "Колдрекс" и "Панадол". Среди успокоительных можно отдать предпочтение валерьянке, "Ново-пасситу", глицину и настойке пустырника.

При появлении первых признаков ОРВИ под рукой должны быть "АЦЦ", "Гексорал", "Стрепсилс", "Фарингосепт", настойка эвкалипта или календулы, "Ринонорм", "Називин", "Пиносол", "Аквамарис". Также в аптечку нужно добавить лекарства для ЖКТ — "Гастал", "Фосфалюгель", "Маалокс", "Смекта", "Полисорб", "Энтеросгель".

Аллергики должны обязательно держать в аптечке "Тавегил", "Супрастин", "Зодак", "Кларитин". При обезвоживании поможет регидрон, а для лечения ожогов нужно купить пантенол, "Апполо" или "Олазоль". Важно добавить в набор спазмолитики: но-шпу, папаверин, тримедат. Не стоит забывать, что в аптечке всегда должны быть градусник, тонометр, ножницы, пинцет, мерный стаканчик, грелка, одноразовые шприцы, спринцовка и нестерильные перчатки.

"Для детей необходимо иметь жаропонижающее, болеутоляющее, противовоспалительное: парацетамол и его аналоги, ибупрофен и аналоги, нимесулид (детям старше 3 лет)", — добавила Терентьева.