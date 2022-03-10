Жена — об отразившем удар ВСУ офицере Почесном: Готов спиной закрыть своих товарищей

Дмитрий воспитывался в военной среде и с детства хотел пойти именно по этому пути. По словам женщины, сослуживцы его очень любят и уважают.

Супруга офицера Дмитрия Почесного рассказала о подвиге мужа-военного. Видео © Telegram-канал SHOT

Жена российского офицера Дмитрия Почесного Тамара рассказала, что в один момент связь с мужем, который участвует в "Операции Z" на Украине, оборвалась. Оказалось, что его танковый полк попал под обстрел, но военный смог отразить удар.

"Через два дня муж с нами связался и сказал, что они попали в очень серьёзную ситуацию, но взяли нацистов. До последнего был жуткий мандраж — вообще выживут, не выживут. Он у нас как бы такой немногословный", — сказала Тамара телеграм-каналу SHOT.

Согласно сообщению Минобороны, танковый полк Дмитрия попал под обстрел, но военный смог сориентироваться и отразить удар. Разбили четыре боевые машины пехоты ВСУ и взяли в плен 12 украинцев, которые во время допроса слили данные о готовящихся провокациях.

По словам женщины, её супруг из семьи потомственных военных, а его родители только два года назад ушли на пенсию. Сам Дмитрий с самого детства мечтал стать военным и учился в Суворовском училище в Санкт-Петербург, после этого поступил в высшее военное командное в Новосибирске.

"Я всё время на Диму смотрю, и вот этот человек может быть только военным. Очень надёжный товарищ, очень грамотный специалист в своём деле. В армии, там его сослуживцы все очень любят, все его уважают. Наверное, из тех людей, которые готовы спиной закрыть своих товарищей", — добавила Тамара.