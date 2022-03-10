Минобороны: США намерены создать биоагентов, поражающих определённые этнические группы

Причём представители западных стран осторожно относятся к передаче своих биоматериалов. Основная часть была взята у жителей Украины, относящихся к славянскому этносу.

Соединённые Штаты и их союзники хотят создать биоагентов, которые могут избирательно поражать этнические группы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", — сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

По словам Кириллова, Запад крайне осторожен к передаче своих биоматериалов. При этом много сыворотки крови жителей различных областей Украины, которые относятся именно к славянскому этносу, было передано за рубеж.