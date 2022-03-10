Минобороны: США намерены создать биоагентов, поражающих определённые этнические группы
Причём представители западных стран осторожно относятся к передаче своих биоматериалов. Основная часть была взята у жителей Украины, относящихся к славянскому этносу.
Соединённые Штаты и их союзники хотят создать биоагентов, которые могут избирательно поражать этнические группы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", — сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По словам Кириллова, Запад крайне осторожен к передаче своих биоматериалов. При этом много сыворотки крови жителей различных областей Украины, которые относятся именно к славянскому этносу, было передано за рубеж.
Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
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