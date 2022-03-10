МО РФ: Контейнеры с эктопаразитами летучих мышей передали за рубеж из лаборатории в Харькове
В ведомстве отметили, что их исследования проводились в 40-х годах при создании компонентов биологического оружия японским "Отрядом 731". Впоследствии эти специалисты скрылись от преследования в США.
Из лаборатории в Харькове за рубеж было передано более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами", — сказал он.
Кириллов отметил, что подобные исследования эктопаразитов проводились в 40-х годах при создании компонентов биологического оружия японским "Отрядом 731". Впоследствии эти специалисты скрылись от преследования за военные преступления в США, добавил представитель Минобороны.
Также из полученных в распоряжение ведомства материалов стало известно, что в украинских биолабораториях продолжали разрабатываться военно-биологические программы США.
"Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершённых биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней", — заключил Кириллов.
Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Pexels