МО РФ: Контейнеры с эктопаразитами летучих мышей передали за рубеж из лаборатории в Харькове

Из лаборатории в Харькове за рубеж было передано более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами", — сказал он.

Кириллов отметил, что подобные исследования эктопаразитов проводились в 40-х годах при создании компонентов биологического оружия японским "Отрядом 731". Впоследствии эти специалисты скрылись от преследования за военные преступления в США, добавил представитель Минобороны.

Также из полученных в распоряжение ведомства материалов стало известно, что в украинских биолабораториях продолжали разрабатываться военно-биологические программы США.

"Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершённых биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней", — заключил Кириллов.