В Швеции приостановили продажу и выпуск кефира Arla из-за "российской" упаковки

При этом сам молочный продукт на 100% сделан из местного сырья. Как сообщили в компании, товар вернётся на полки магазинов уже в скором времени, но с другим дизайном.

Датско-шведская компания Arla Foods решила приостановить выпуск кефира из-за упаковки с изображением храма Василия Блаженного. В фирме считают, что ассоциация их продукции с Россией неуместна в нынешних обстоятельствах, сообщает газета Dagens Nyheter.

"Это правда, что Arla решила временно приостановить продажу кефира. Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах", — пояснила представитель компании Каролин Элизабет Старк.