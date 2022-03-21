В Швеции приостановили продажу и выпуск кефира Arla из-за "российской" упаковки

При этом сам молочный продукт на 100% сделан из местного сырья. Как сообщили в компании, товар вернётся на полки магазинов уже в скором времени, но с другим дизайном.