В Швеции приостановили продажу и выпуск кефира Arla из-за "российской" упаковки
Кефир с "российской" упаковкой. Фото © Dagens Nyheter
При этом сам молочный продукт на 100% сделан из местного сырья. Как сообщили в компании, товар вернётся на полки магазинов уже в скором времени, но с другим дизайном.
Датско-шведская компания Arla Foods решила приостановить выпуск кефира из-за упаковки с изображением храма Василия Блаженного. В фирме считают, что ассоциация их продукции с Россией неуместна в нынешних обстоятельствах, сообщает газета Dagens Nyheter.
"Это правда, что Arla решила временно приостановить продажу кефира. Продукт на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией, что мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах", — пояснила представитель компании Каролин Элизабет Старк.
Она добавила, что кефир вернётся на полки магазинов в скором времени, но уже с другим дизайном упаковки.
"Отмена" российской культуры на Западе началась после обострения ситуации на Украине. Так, в начале марта был уволен российский музыкант Валерий Гергиев с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Позднее Баварская опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым. Свою должность оставил главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев. Его поставили в Европе перед выбором между Францией и Россией — "между двумя культурными традициями".