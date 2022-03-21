Премьер Белоруссии Головченко подписал постановления о запрете вывоза зерна и промтоваров
В правительстве республики сообщили, что ограничения введены с целью обеспечения стабильной работы животноводства и защиты экономических интересов государства.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановления, которыми вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров и продуктов зернопереработки, предназначенных для кормления животных, заявили в пресс-службе Совета министров республики.
"Первое — о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", — говорится в сообщении.
В правительстве государства добавили, что вторым документом вводится запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров с целью защиты экономических интересов государства.
Ранее Лайф писал, что глава Минфина Белоруссии оценил вероятность перехода страны на российский рубль. По словам главы ведомства, до сих пор по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчёты осуществлялись в валюте России.