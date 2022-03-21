Премьер Белоруссии Головченко подписал постановления о запрете вывоза зерна и промтоваров

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановления, которыми вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров и продуктов зернопереработки, предназначенных для кормления животных, заявили в пресс-службе Совета министров республики.

"Первое — о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных. Запрет распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности и принят в целях обеспечения стабильной работы животноводства", — говорится в сообщении.

В правительстве государства добавили, что вторым документом вводится запрет на вывоз 254 видов промышленных товаров с целью защиты экономических интересов государства.