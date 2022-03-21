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21 марта, 16:27

Минцифры подготовило постановление об отсрочке от армии для работников IT-компаний

В ведомстве также предложили создать список специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить временное освобождение, если в течение года получат должность в аккредитованной организации.

Минцифры России подготовило проект постановления, регламентирующего порядок предоставления работникам IT-компаний отсрочки от армии. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводятся на официальном сайте.

"Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех её сотрудников", — сказал он.

Также Минцифры предложило сформировать список специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии, если в течение года получат должность в аккредитованной IT-компании. В дальнейшем планируется вести реестр всех срочников, которые получили соответствующее освобождение.

В числе прочего министерство предложило ввести льготы для компаний, которые занимаются производством телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов.

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Напомним, что Мишустин заявил о льготной ипотеке и отсрочке от армии для российских IT-специалистов. Таким образом в правительстве намереваются стимулировать развитие IT-индустрии на территории России. В частности, речь идёт и о запуске налоговых преференций для разработчиков мобильных приложений.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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