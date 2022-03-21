Минцифры подготовило постановление об отсрочке от армии для работников IT-компаний

Минцифры России подготовило проект постановления, регламентирующего порядок предоставления работникам IT-компаний отсрочки от армии. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводятся на официальном сайте.

"Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех её сотрудников", — сказал он.

Также Минцифры предложило сформировать список специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии, если в течение года получат должность в аккредитованной IT-компании. В дальнейшем планируется вести реестр всех срочников, которые получили соответствующее освобождение.

В числе прочего министерство предложило ввести льготы для компаний, которые занимаются производством телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов.