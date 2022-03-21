Педагог Ященко рассказал об основах эффективного обучения детей

Директор Центра непрерывного математического образования, педагог Иван Ященко в беседе с радио "Комсомольская правда" перечислил принципы эффективного развития и обучения детей.

"Для начала хочу подчеркнуть, что между академической и творческой или спортивной средой есть большая разница. Некоторые виды спорта и обучение музыке сильно завязаны на возраст, в академической сфере ситуация совсем другая", — отметил он.

Ященко добавил, что в таких дисциплинах, как химия, физика и математика, важны скорее психологическая зрелость и готовность к долгой систематической работе. А вот насколько рано дети начали усиленно заниматься, значения не имеет, считает педагог.

"Мы говорим родителям: не надо форсировать события. И талант ребёнка может проявиться совсем не в той области, где он демонстрирует успехи. Может что-то не получаться до определённого возраста, а потом выстрелить", — поделился учитель.

По его словам, задача взрослых состоит в том, чтобы не создавать у ребёнка чувство неуспешности, а также ликвидировать имеющиеся пробелы и "не забегать вперёд".