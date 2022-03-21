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21 марта, 16:46

В союзе фермеров Германии заявили о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине

По словам главы организации Йоахима Руквида, в дальнейшем продолжится подорожание продовольствия, в частности потому, что Незалежная, являясь основным поставщиком зерновых, пропадёт с рынка.

Цены на пшеницу и продовольствие в Германии существенно выросли с начала российской "Операции Z" на Украине. Об этом в эфире телеканала N24 сообщил глава немецкого фермерского союза Йоахим Руквид.

"И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранён", — подчеркнул Руквид в разговоре с журналистами.

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Он добавил, что ценники на продовольствие также будут повышаться, так как Украина, являясь одним из крупнейших поставщиков не только пшеницы, но и подсолнечника, выпадает с международного рынка.

Ранее читатели газеты Daily Mail разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России. Некоторые пользователи считают, что такие экономические изменения связаны с политикой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который оправдывается происходящими на Украине событиями.

Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

Комментарий

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Dmitry Sereginвчера в 19:49

Ещё они забыли про рост цен на топливо и удобрения, и это ещё не итоговая их стоимость.

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