В союзе фермеров Германии заявили о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине
По словам главы организации Йоахима Руквида, в дальнейшем продолжится подорожание продовольствия, в частности потому, что Незалежная, являясь основным поставщиком зерновых, пропадёт с рынка.
Цены на пшеницу и продовольствие в Германии существенно выросли с начала российской "Операции Z" на Украине. Об этом в эфире телеканала N24 сообщил глава немецкого фермерского союза Йоахим Руквид.
"И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранён", — подчеркнул Руквид в разговоре с журналистами.
Он добавил, что ценники на продовольствие также будут повышаться, так как Украина, являясь одним из крупнейших поставщиков не только пшеницы, но и подсолнечника, выпадает с международного рынка.
Ранее читатели газеты Daily Mail разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России. Некоторые пользователи считают, что такие экономические изменения связаны с политикой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который оправдывается происходящими на Украине событиями.
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