В союзе фермеров Германии заявили о росте цен на пшеницу из-за ситуации на Украине

Цены на пшеницу и продовольствие в Германии существенно выросли с начала российской "Операции Z" на Украине. Об этом в эфире телеканала N24 сообщил глава немецкого фермерского союза Йоахим Руквид.

"И я исхожу из того, что этот высокий уровень цен будет сохранён", — подчеркнул Руквид в разговоре с журналистами.

Он добавил, что ценники на продовольствие также будут повышаться, так как Украина, являясь одним из крупнейших поставщиков не только пшеницы, но и подсолнечника, выпадает с международного рынка.