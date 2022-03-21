Путин поручил утвердить проекты в сферах климата, энергетики и реагирования на инфекции

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить инновационные проекты в сферах климата, быстрого реагирования на инфекции и перехода к низкоуглеродной энергетике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, а также на обеспечение плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла", — говорится в сообщении.

Ответственным за исполнение распоряжения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 октября текущего года.