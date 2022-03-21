А более 71% опрошенных считают, что сегодня Россия завершает восьмилетнюю войну, которую вели в Незалежной националисты для уничтожения мирного населения Донбасса.

Порядка 70% россиян согласны с утверждением, что мира с Украиной нельзя достигнуть без денацификации власти страны. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса V-Project.

Согласно результатам исследования, около 70% людей скорее согласны с тем, что мира с Незалежной невозможно было достигнуть без проведения операции по денацификации. Противоположное мнение выразило 13% респондентов. Это свидетельствует о наличии у жителей России понимания, зачем была начата спецоперация, подчеркнули авторы.

Также у россиян узнали, согласны ли они с утверждением, что в настоящее время Россия завершает восьмилетнюю войну, которую вели на Украине националисты для уничтожения мирного населения Донбасса. Более 71% опрошенных посчитали, что да. Против них выступили примерно 17% россиян. При этом количество несогласных с 3 марта уменьшилось на семь пунктов с 24%.

Помимо этого, у жителей России спросили, верно ли, что против "Операции Z" выступает преимущественно прослойка наиболее состоятельных лиц, имеющая тесные связи с Западом. 67% людей согласились с этим, а 16% посчитали, что нет.

Исследование проводилось посредством онлайн-опроса по потоковой выборке. Количество опрошенных составило 13,9 тысячи человек. Все респонденты достигли совершеннолетия и проживают на территории России.