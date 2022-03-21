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21 марта, 17:20
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Пользователи сообщили о массовом сбое сервисов Apple

В частности, проблемы наблюдаются в работе Apple Maps, iCloud и App Store. Больше всего жалоб поступило на загрузку Apple Music.

В работе сервисов Apple произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы наблюдаются в работе Apple Maps, iCloud и App Store. Больше всего жалоб поступило на загрузку Apple Music: на 19:20 по московскому времени зафиксировано более четырёх тысяч сообщений.

Лидером по обращениям стали США, сбои также есть у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.

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Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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