Пользователи сообщили о массовом сбое сервисов Apple

В работе сервисов Apple произошёл глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы наблюдаются в работе Apple Maps, iCloud и App Store. Больше всего жалоб поступило на загрузку Apple Music: на 19:20 по московскому времени зафиксировано более четырёх тысяч сообщений.

Лидером по обращениям стали США, сбои также есть у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов.