Депутат Кирьянов: Meta теперь не сможет получать доходы с рынка РФ

Решение суда о запрете деятельности в России американской компании Meta*, в том числе принадлежащих ей соцсетей "Фейсбук"* и "Инстаграм"*, было ожидаемым и закономерным с учётом тех событий, которые разворачивались в последнее время. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. Он подчеркнул, что организация теперь не сможет получать доходы с рынка РФ.

"Объективности платформы мы никогда не видели. Этому были посвящены целый ряд переговорных процессов, которые вела РФ и Роскомнадзор о приземлении корпорации, о блокировании деструктивного контента. Но вот с учётом специальной операции и сегодняшних условий компания Meta перешла все границы", — отметил парламентарий.

Менеджеры компании не ожидали, что Роскомнадзор пойдёт на крайние меры, чтобы спасти своих граждан от русофобии, подчеркнул собеседник. Вместе с тем он напомнил, что с запретом Meta автоматически положен и конец получению доходов с российского рынка. Теперь, как подчеркнул Кирьянов, любой бизнес для этой площадки будет закрыт.

"Я хотел бы отдельно предупредить российских пользователей, которые вели бизнес на платформах Meta, что делать этого больше нельзя. Это повлечёт серьёзное наказание в рамках УК РФ, начиная от штрафов и заканчивая лишением свободы [на срок] от трёх до восьми лет", — заключил парламентарий.

Напомним, что суд запретил Facebook и Instagram в России. Решение должно быть исполнено немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.