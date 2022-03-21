СК завёл дела против украинского врача и журналистки за призывы к насилию над военными РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко и ведущей телеканала "1+1" Натальи Мосейчук, призывавших к насилию в отношении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее глава "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко в прямом эфире канала "Украина 24" заявил, что якобы дал указание своим врачам кастрировать наших военных. Громкое заявление вызвало большой общественный резонанс. Вскоре Друзенко написал в соцсетях, что это были эмоции, и извинился. Сам медик подчеркнул, что он и его коллеги спасают жизни. Что касается журналистки Мосейчук, то она высказывала угрозы в адрес российских лётчиков и членов их семей.