Валерия — о запрете спортсменам РФ участвовать в соревнованиях: Дикость невероятная
По словам артистки, долг для каждого россиянина — это поддержка наших чемпионов, которые "являются для нас примером для подражания".
Певица Валерия расстроена запретом спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях. Об этом она рассказала в интервью телеграм-каналу "СпоRT".
"Я просто в шоке, что они лишили права выступать. Где же гуманизм, где же человечность? То, что произошло со спортсменами на Олимпиаде, особенно с паралимпийцами, — это преступление против человечества. <...> То, что произошло со спортсменами, — дикость невероятная", — сказала артистка.
По словам Валерии, долг для каждого россиянина — это поддержка наших чемпионов, которые "являются для нас примером для подражания".
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Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Геодакян Артем