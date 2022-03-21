Валерия — о запрете спортсменам РФ участвовать в соревнованиях: Дикость невероятная

"Я просто в шоке, что они лишили права выступать. Где же гуманизм, где же человечность? То, что произошло со спортсменами на Олимпиаде, особенно с паралимпийцами, — это преступление против человечества. <...> То, что произошло со спортсменами, — дикость невероятная", — сказала артистка.