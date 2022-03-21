На Эльбрусе на высоте почти пять тысяч метров пропал сноубордист
Предположительно, мужчина перестал выходить на связь в районе скал Пастухова. В поисково-спасательных работах задействованы шесть человек и одна единица техники МЧС России.
Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, пропавшего на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в своём телеграм-канале.
По данным ведомства, путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, сноубордист пропал в районе скал Пастухова.
"В поисково-спасательных работах задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве шести человек и одной единицы техники", — добавили в МЧС.
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