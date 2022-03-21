На Эльбрусе на высоте почти пять тысяч метров пропал сноубордист

Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, пропавшего на высоте 4,7 тысячи метров на Эльбрусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, путешественник перестал выходить на связь с 12 часов дня по московскому времени в понедельник, 21 марта. Предположительно, сноубордист пропал в районе скал Пастухова.

"В поисково-спасательных работах задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве шести человек и одной единицы техники", — добавили в МЧС.