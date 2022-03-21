В ЕС одобрили первую в истории общую стратегию союза в области безопасности и обороны

Совет Евросоюза утвердил первую в истории оборонную концепцию "Стратегический компас". Соответствующий документ рассчитан на период до 2030 года и предполагает создание собственных сил быстрого реагирования численностью пять тысяч человек, говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.

"Более сильный в вопросах обороны и безопасности Евросоюз будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять [возможности] НАТО, которое останется основой безопасности своих стран-членов", — подчёркивается в документе.

Отмечается, что идея создания концепции разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к российской "Операции Z" на Украине. Концепция должна быть принята на саммите ЕС, который пройдёт с 24 по 25 марта.