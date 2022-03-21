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21 марта, 18:33

В ЕС одобрили первую в истории общую стратегию союза в области безопасности и обороны

Отмечается, что идея создания концепции разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к российской "Операции Z" на Украине.

Совет Евросоюза утвердил первую в истории оборонную концепцию "Стратегический компас". Соответствующий документ рассчитан на период до 2030 года и предполагает создание собственных сил быстрого реагирования численностью пять тысяч человек, говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.

"Более сильный в вопросах обороны и безопасности Евросоюз будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять [возможности] НАТО, которое останется основой безопасности своих стран-членов", — подчёркивается в документе.

Боррель: Главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России

Боррель: Главы МИД Евросоюза обсудят возможность отказа от импорта нефти из России

Отмечается, что идея создания концепции разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к российской "Операции Z" на Украине. Концепция должна быть принята на саммите ЕС, который пройдёт с 24 по 25 марта.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал подготовку пятого пакета санкций против России. В том числе изучается возможность эмбарго на поставки российской нефти. При этом мнения стран ЕС разделились: одни настаивают на этом решении, а другие напоминают о возможных последствиях.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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