Убийцу учительницы из Воронежа приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего мужчины. <...> Приговором суда мужчина осуждён к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу родственников погибшей взыскано 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 2 февраля 2021 года обвиняемый напал на 47-летнюю женщину и 16 раз ударил её ножом, в результате чего жертва скончалась на месте. Преступник забрал мобильный телефон погибшей и женскую сумку, после чего скрылся с места происшествия.