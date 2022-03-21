Убийцу учительницы из Воронежа приговорили к 20 годам лишения свободы
По данным следствия, 2 февраля 2021 года обвиняемый напал на 47-летнюю женщину и 16 раз ударил её ножом, в результате чего жертва скончалась на месте.
Убийцу учительницы из Воронежа приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего мужчины. <...> Приговором суда мужчина осуждён к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу родственников погибшей взыскано 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 февраля 2021 года обвиняемый напал на 47-летнюю женщину и 16 раз ударил её ножом, в результате чего жертва скончалась на месте. Преступник забрал мобильный телефон погибшей и женскую сумку, после чего скрылся с места происшествия.
Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй "Убийство, сопряжённое с разбоем" и статьёй "Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".
Ранее Лайф писал, что жестокое преступление было совершено вечером 2 февраля 2021 года: учительницу зарезали прямо на улице. Во время нападения она разговаривала по телефону и успела прокричать, что её убивают. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем, а спустя неделю поисков убийцу задержали, после чего арестовали.
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