МО РФ: Националисты создают опорные пункты и огневые точки в больницах Одессы и Чернигова
Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что почти во всех населённых пунктах Николаевской области боевики теробороны заставляют записываться в свои ряды мужчин, а за отказ расстреливают на месте.
Украинские националисты оборудуют огневые точки и опорные пункты в медицинских учреждениях Одессы и Чернигова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Одессе и Чернигове из медицинских учреждений идёт срочная выписка пациентов, в том числе находящихся в тяжёлом состоянии, для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.
Генерал-полковник также отметил, что практически во всех крупных населённых пунктах Николаевской области боевики теробороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех мужчин. При этом несогласных "расстреливают на месте", добавил Мизинцев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ насильно забирают в армию мужчин и используют их как "пушечное мясо". Это дело рук СБУ, формирований неонацистов и других "специальных украинских структур", которые по факту терроризируют собственных граждан, пытающихся покинуть территорию страны, добавили в ведомстве.
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