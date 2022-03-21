МО РФ: Националисты создают опорные пункты и огневые точки в больницах Одессы и Чернигова

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что почти во всех населённых пунктах Николаевской области боевики теробороны заставляют записываться в свои ряды мужчин, а за отказ расстреливают на месте.

Украинские националисты оборудуют огневые точки и опорные пункты в медицинских учреждениях Одессы и Чернигова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессе и Чернигове из медицинских учреждений идёт срочная выписка пациентов, в том числе находящихся в тяжёлом состоянии, для оборудования националистами в этих зданиях опорных пунктов и огневых точек, а также складов военного имущества и боеприпасов", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Генерал-полковник также отметил, что практически во всех крупных населённых пунктах Николаевской области боевики теробороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех мужчин. При этом несогласных "расстреливают на месте", добавил Мизинцев.