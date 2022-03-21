Министры ЕС не согласовали новые санкции против России
Ранее сообщалось, что Европейский совет работает уже над пятым пакетом ограничений, призванных давить на Москву на фоне украинского кризиса.
По итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе не принято решение о каких-то новых санкциях против России, но дискуссия на эту тему будет продолжена. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам встречи.
"Формальное введение санкций требует определённой процедуры, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер. Но, определённо, саммит ЕС будет рассматривать, что ещё может быть сделано", — сказал Боррель, имея в виду саммит, намеченный на 24–25 марта.
Также глава европейской дипломатии уточнил, что обсуждался и вопрос о возможности введения санкций против России в нефтяной сфере, но никаких решений принято не было.
Ранее Лайф писал, что в кабмине Германии заявили о неготовности страны к резкому отказу от российской нефти. Позиция ФРГ на этот счёт остаётся прежней. Представитель правительства страны также отметил, что реакция ЕС на действия России будет обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.
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ТАСС / AP / Armin Durgut