Министры ЕС не согласовали новые санкции против России

По итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе не принято решение о каких-то новых санкциях против России, но дискуссия на эту тему будет продолжена. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам встречи.

"Формальное введение санкций требует определённой процедуры, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер. Но, определённо, саммит ЕС будет рассматривать, что ещё может быть сделано", — сказал Боррель, имея в виду саммит, намеченный на 24–25 марта.

Также глава европейской дипломатии уточнил, что обсуждался и вопрос о возможности введения санкций против России в нефтяной сфере, но никаких решений принято не было.