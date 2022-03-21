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21 марта, 19:07
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Скончался режиссёр "Начальника Чукотки" и "Старшего сына" Виталий Мельников

Кинодеятель родился в 1928 году, детство прошло в Сибири. После окончания ВГИКа работал над документальными фильмами, на "Ленфильме" начал творить в 1964 году.

<p>Виталий Мельников за работой. Фото © Wikimedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sergei Frolov</a></p>

Виталий Мельников за работой. Фото © Wikimedia / Sergei Frolov

В Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет ушёл из жизни известный российский режиссёр и сценарист Виталий Мельников. Об этом сообщили "Фонтанке" на "Ленфильме".

Как отмечается, на счету Виталия Мельникова много работ, значимых для отечественного кинематографа. Так, он снял такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Бедный, бедный Павел" и другие.

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Будущий кинодеятель родился в 1928 году, рос в семье репрессированных в Сибирь. Затем окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе в 1952 году, трудовой путь начинал с работы над документальными фильмами. На "Ленфильме" начал работать с 1964 года.

А ранее Лайф писал, что умерла советская актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку. Её голосом также говорили дети из старых игровых фильмов.

Андрей Григорьев

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