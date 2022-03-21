Скончался режиссёр "Начальника Чукотки" и "Старшего сына" Виталий Мельников

В Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет ушёл из жизни известный российский режиссёр и сценарист Виталий Мельников. Об этом сообщили "Фонтанке" на "Ленфильме".

Как отмечается, на счету Виталия Мельникова много работ, значимых для отечественного кинематографа. Так, он снял такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Бедный, бедный Павел" и другие.

Будущий кинодеятель родился в 1928 году, рос в семье репрессированных в Сибирь. Затем окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе в 1952 году, трудовой путь начинал с работы над документальными фильмами. На "Ленфильме" начал работать с 1964 года.