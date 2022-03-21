Скончался режиссёр "Начальника Чукотки" и "Старшего сына" Виталий Мельников
Кинодеятель родился в 1928 году, детство прошло в Сибири. После окончания ВГИКа работал над документальными фильмами, на "Ленфильме" начал творить в 1964 году.
Виталий Мельников за работой. Фото © Wikimedia / Sergei Frolov
В Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет ушёл из жизни известный российский режиссёр и сценарист Виталий Мельников. Об этом сообщили "Фонтанке" на "Ленфильме".
Как отмечается, на счету Виталия Мельникова много работ, значимых для отечественного кинематографа. Так, он снял такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Бедный, бедный Павел" и другие.
Будущий кинодеятель родился в 1928 году, рос в семье репрессированных в Сибирь. Затем окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе в 1952 году, трудовой путь начинал с работы над документальными фильмами. На "Ленфильме" начал работать с 1964 года.
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