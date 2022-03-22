Диетолог Круглова предупредила об одном последствии больших запасов сахара

Создание дома больших запасов сахара чревато некоторыми неприятными последствиями, считает член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России — диетолог Наталья Круглова. Она считает, что бесконтрольная закупка этого продукта может подталкивать человека к росту потребления. Это при том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует есть не более 30 граммов сахара в день, а в этом случае даже одной пачки хватает надолго.

"По поводу нормы употребления сахара ВОЗ нам говорит, что за счёт добавленного сахара человек должен получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона. Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья", — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.

Злоупотребление сахаром чревато развитием различных заболеваний. Покупать большие объёмы сладкого продукта — плохая идея ещё и потому, что со временем в нём могут завестись насекомые, предупредила диетолог. Это возможно, если купить уже заражённый сахар либо если насекомые переползут из заражённой крупы. Это не смертельно, но неприятно, заключила Круглова.