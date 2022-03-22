Байден допустил, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками
При этом американский лидер признал, что РФ имеет большой потенциал в киберпространстве и, соответственно, Запад считает её реальной угрозой.
Россия, вероятно, ответит на принимаемые против неё Западом меры кибератаками. Такое мнение высказал президент США Джо Байден.
"Я очень хочу сразу сказать всем вам: на мой взгляд, на наш взгляд, одним из инструментов, который он, вероятнее всего, использует, является кибератака", — заявил американский лидер на встрече с представителями бизнеса в Белом доме.
При этом американский лидер признал, что РФ имеет большой потенциал в киберпространстве, что, как следствие, является реальной угрозой для Запада.
"Они (Россия. — Прим. Лайфа) обладают чрезвычайно изощрённым потенциалом в киберпространстве", — сказал Байден.
Ранее Лайф писал, что в Конгрессе США поддержали закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией. Такое решение позволит Вашингтону устанавливать экспортные тарифы выше, чем те, которые установлены Всемирной торговой организацией. Кроме того, в силу вступил очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза. В частности, были введены ограничения на импорт из РФ железа и стали, а также на поставки предметов роскоши. В свою очередь МИД России заявил, что Москва прорабатывает ответ на беспрецедентные западные санкции. Поводом для рестрикций в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
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