Байден: Биологического и химического оружия США в Европе нет
Американский лидер заявил, что российские власти якобы сами "изучают возможность использования" обоих этих видов вооружения.
Предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе президент США Джо Байден отрицает категорически. Выступая на встрече с представителями бизнеса, посвящённой ситуации вокруг Украины, американский лидер заявил, что это не соответствует действительности.
"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую", — сказал Байден.
Американский лидер также заявил, что российские власти "предполагают, что у Украины есть биологическое оружие на территории страны", и указал на это как на "явный признак" того, что якобы Россия "изучает возможность использования" обоих этих видов вооружения.
Ранее Лайф сообщал, что МО РФ показало документы, подтверждающие передачу биопроб с Украины в третьи страны. По словам начальника войск Кириллова, полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что киевские специалисты ничего не знают об истинных целях проводимых исследований. А до этого Нуланд подтвердила наличие лабораторий на Украине, заявив об опасениях США потерять данные из них.
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