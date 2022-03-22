Байден: Биологического и химического оружия США в Европе нет

Предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе президент США Джо Байден отрицает категорически. Выступая на встрече с представителями бизнеса, посвящённой ситуации вокруг Украины, американский лидер заявил, что это не соответствует действительности.

"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую", — сказал Байден.

Американский лидер также заявил, что российские власти "предполагают, что у Украины есть биологическое оружие на территории страны", и указал на это как на "явный признак" того, что якобы Россия "изучает возможность использования" обоих этих видов вооружения.