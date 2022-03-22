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22 марта, 00:23

Байден: Биологического и химического оружия США в Европе нет

Американский лидер заявил, что российские власти якобы сами "изучают возможность использования" обоих этих видов вооружения.

Предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе президент США Джо Байден отрицает категорически. Выступая на встрече с представителями бизнеса, посвящённой ситуации вокруг Украины, американский лидер заявил, что это не соответствует действительности.

"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую", — сказал Байден.

Американский лидер также заявил, что российские власти "предполагают, что у Украины есть биологическое оружие на территории страны", и указал на это как на "явный признак" того, что якобы Россия "изучает возможность использования" обоих этих видов вооружения.

Журналист Fox News Карлсон возмутился враньём США о лабораториях на Украине

Журналист Fox News Карлсон возмутился враньём США о лабораториях на Украине

Ранее Лайф сообщал, что МО РФ показало документы, подтверждающие передачу биопроб с Украины в третьи страны. По словам начальника войск Кириллова, полученные сведения позволяют сделать вывод о том, что киевские специалисты ничего не знают об истинных целях проводимых исследований. А до этого Нуланд подтвердила наличие лабораторий на Украине, заявив об опасениях США потерять данные из них.

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Flickr / Белый дом

Арина Родионова

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