Эксперт Верников перечислил подводные камни вкладов в юанях
Возможные новые санкции, "кредитные пузыри" и перебои с поставками могут уронить резервную валюту Поднебесной, полагает аналитик.
Из-за экспортной ориентированности китайской экономики вклады в юанях — не самый надёжный способ инвестирования, считает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ капитал" Андрей Верников. В случае начала мирового кризиса Китай не сможет поставлять на мировой рынок прежнее количество товаров. Это ударит по валюте из Поднебесной и по кошельку вкладчиков.
В интервью агентству "Прайм" Верников назвал ещё один недостаток вкладов в юанях — многолетнее противостояние Китая и США.
"Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несёт в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет Верников.
Эксперт также назвал недостатком вкладов в китайской валюте "риск проблем из-за большой закредитованности предприятий и банков" из Поднебесной. Могут начать лопаться "кредитные пузыри", и инвесторы "будут в страхе продавать китайские компании, что ударит по юаню". Верников напомнил, что Китай, несмотря на огромный размер экономики, как развивающаяся страна наиболее чувствителен к оттоку инвестиций.
Ранее Лайф писал, что экономист Карпенко предупредила о минусах покупки золота, акций и юаня. Доцент РУДН призывает в любом из этих трёх случаев тщательно изучать политическую ситуацию в мире, возможные санкции и помнить об изменчивости рынка.
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