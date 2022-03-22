Эксперт Верников перечислил подводные камни вкладов в юанях

Из-за экспортной ориентированности китайской экономики вклады в юанях — не самый надёжный способ инвестирования, считает руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ капитал" Андрей Верников. В случае начала мирового кризиса Китай не сможет поставлять на мировой рынок прежнее количество товаров. Это ударит по валюте из Поднебесной и по кошельку вкладчиков.

В интервью агентству "Прайм" Верников назвал ещё один недостаток вкладов в юанях — многолетнее противостояние Китая и США.

"Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несёт в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет Верников.

Эксперт также назвал недостатком вкладов в китайской валюте "риск проблем из-за большой закредитованности предприятий и банков" из Поднебесной. Могут начать лопаться "кредитные пузыри", и инвесторы "будут в страхе продавать китайские компании, что ударит по юаню". Верников напомнил, что Китай, несмотря на огромный размер экономики, как развивающаяся страна наиболее чувствителен к оттоку инвестиций.