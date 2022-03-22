"Роскосмос" рассказал о судьбе незадействованных шести "Союзов"
Предполагалось, что ракеты будут использованы для вывода на орбиту очередных партий спутниковой системы интернета OneWeb, но помешали санкции.
"Роскосмос" выведет шесть ракет-носителей "Союз" из программы запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком", — отметил Струговец.
Он отметил, что они будут использоваться в интересах других заказчиков. Их также смогут эксплуатировать в рамках федеральных программ.
Лайф напоминает, что Россия отказалась от запуска спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава руководства компании и у Москвы появились веские основания полагать, что эти спутники будут использованы в военных целях Западом.