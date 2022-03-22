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22 марта, 00:48

"Роскосмос" рассказал о судьбе незадействованных шести "Союзов"

Предполагалось, что ракеты будут использованы для вывода на орбиту очередных партий спутниковой системы интернета OneWeb, но помешали санкции.

"Роскосмос" выведет шесть ракет-носителей "Союз" из программы запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

"Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком", — отметил Струговец.

Он отметил, что они будут использоваться в интересах других заказчиков. Их также смогут эксплуатировать в рамках федеральных программ.

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Лайф напоминает, что Россия отказалась от запуска спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава руководства компании и у Москвы появились веские основания полагать, что эти спутники будут использованы в военных целях Западом.

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Роскосмос

Артем Порвин

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