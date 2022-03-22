"Роскосмос" рассказал о судьбе незадействованных шести "Союзов"

"Роскосмос" выведет шесть ракет-носителей "Союз" из программы запуска британских спутников связи OneWeb. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

"Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком", — отметил Струговец.

Он отметил, что они будут использоваться в интересах других заказчиков. Их также смогут эксплуатировать в рамках федеральных программ.