"Будем летать на "Союзе": Эксперт оценил последствия отмены совместных полётов "Роскосмоса" и NASA После появления у США собственного космического корабля — Crew Dragon — наконец, забрезжила надежда возобновления полётов "по обмену". Сейчас она стремительно тает. 21 марта, 21:40 Фото © Shutterstock

Как начались совместные полёты с NASA

Эра возвышения человечества над дрязгами мировой политики по большому счёту стартовала в 1975 году с исторической миссии "Союз-Аполлон". Советский и американский экипажи стартовали каждый на своём космическом корабле, но их фантастическая (похожая на рукопожатие!) стыковка с помощью специально созданного для этого "лепесткового" механизма стала одной из самых воодушевляющих страниц в истории космонавтики. Это было время, когда две могучие державы только-только начали переговариваться о сокращении наступательных вооружений. Воссоединение в космосе было символом разрядки мировой напряжённости. Символом мира. Торжеством разума.

"Союз-Аполлон". Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов, Кубасов. Фото © Wikipedia

О смешанных экипажах "Союзов" и Space Shuttle

После развала СССР международные полёты в космос были тем немногим, о чём можно вспоминать не с горечью, а наоборот. Астронавты стали летать на "Протонах" и "Зенитах". Космонавты — на Space Shuttle. РКК "Энергия" сделала для станции "Мир" специальный стыковочный узел для американских челноков. NASA не пожалело 400 миллионов долларов на продолжение работы станции. NASA до сих пор формально принадлежит модуль "Заря" Международной космической станции. На "Шаттле" запускали модуль "Рассвет".

С 1994 по 2002 год 18 российских космонавтов летали на Space Shuttle. Многие неоднократно. Всё это время астронавты столь же благополучно присоединялись к экипажам кораблей "Союз" и продолжали это делать ещё девять лет после закрытия американской пилотируемой программы. Для людей в скафандрах это были прекрасные девять лет. Для власть имущих людей в пиджаках за океаном они были, очевидно, тягостны, потому что за каждое место на "Союзе" приходилось платить десятки миллионов американских долларов.

Crew Dragon: новый этап сотрудничества в космосе

Появление на горизонте кораблей Crew Dragon и Boeing Starliner для Правительства США — эдакое освобождение от Золотой Орды, обретение независимости. Но для тех, кто на добрые 400 километров выше всего этого, новые корабли — это новые шансы вместе поработать, обменяться знаниями и накопить прекрасные воспоминания, которых хватит на всю оставшуюся жизнь, на детей и внуков.

Crew Dragon. Фото © Shutterstock

Именно поэтому весьма ожидаемым событием в космонавтике стал намеченный на осень 2022 года полёт россиянки Анны Кикиной на Crew Dragon. Как ранее рассказывал Лайфу руководитель пилотируемых программ "Роскосмоса" Сергей Крикалёв, об устройстве корабля SpaceX досконально не знают даже в NASA — и поэтому будет очень интересно познакомиться с этой новинкой.

Вот только в свете последних событий это знакомство оказалось под вопросом. Как и вообще продолжение полётов смешанных экипажей разных космических агентств.

Полетит ли Анна Кикина на Crew Dragon?

Анна Кикина. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

По планам "Роскосмоса", 21 марта 2022 года Анна Кикина должна лететь в США по делам, связанным с подготовкой к полёту на Crew Dragon. Как сообщил Лайфу источник в космической отрасли, космонавт действительно отправилась в Соединённые Штаты, но всего на один день и 25 марта уже вернётся домой. Источник добавил, что на сегодняшний день Кикина по-прежнему планируется для участия в полёте на корабле SpaceX, но ситуация остаётся неопределённой, и развитие событий будет зависеть от дальнейших действий американской стороны.

Надо сказать, что для Анны Кикиной ранее было два альтернативных варианта попасть на орбиту: либо в составе экипажа "Союз МС-21", либо в составе экипажа Crew Dragon. В итоге "Союз МС-21" улетел без неё (тот самый недавний "Бауманский старт" выпускников прославленного вуза в жёлтых скафандрах), а с Crew Dragon ничего не понятно.

Ситуацию Лайфу прокомментировал Сергей Крикалёв. К слову, участник трёх полётов на Space Shuttle.

Анна Кикина включена в состав экипажа российского корабля. Если всё сложится, полетит на "Дрэгоне", если нет — полетит на нашем. Это будет следующая миссия Сергей Крикалёв Космонавт, участник шести космических полётов, советник главы "Роскосмоса"

Мы также спросили у Сергея Константиновича, каковы дальнейшие перспективы совместных миссий, будут ли вообще космонавты и астронавты летать вместе.

Прорабатываем этот вопрос, делаем всё, чтобы это осуществилось, а там посмотрим. Всё будет зависеть от решения нашего правительства по нашей части и от американского правительства по их части. И там и там идут технические процедуры, и там и там задействованы правительства. "Нет" пока никто не сказал, "да" тоже ещё пока не сказали. Мы знаем, как действовать, просто дело ещё не доделано до конца Сергей Крикалёв Космонавт, участник шести космических полётов, советник главы "Роскосмоса"

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин выразил мнение, что возникшая неопределённость между "Роскосмосом" и NASA является отражением общей напряжённости в отношениях России и США и негатив идёт в первую очередь со стороны США.

— На мой взгляд, психологические проблемы на той стороне, чтобы что-то не делать вместе. Мы-то как раз готовы, и мы понимаем, что МКС — это совместный проект и здесь какое-либо недоверие между партнёрами критически опасно. Я надеюсь, что какой-то разум на американской стороне восторжествует, хотя надежд немного. Может быть, и не будет [смешанных экипажей], если там совсем дойдёт до маразма. Что мы можем сделать? Будем летать на "Союзе", — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что, несмотря ни на что, не счёл бы нужным для "Роскосмоса" отвечать той же монетой, если космонавтов не будут включать в состав зарубежных экипажей.

— Если бы Рогозиным был я, я бы разрешил [астронавтам NASA летать на российских кораблях]. Насчёт европейцев бы ещё подумал, но американцам разрешил. Потому что можно уважать противника, интересы которого ты понимаешь, — заключил Андрей Ионин.

Фото © Shutterstock Прекратятся ли совместные полёты космонавтов и астронавтов? Да Нет

Авторы Адель Романенкова