"Непрофессионализм и ложь": Посольство РФ прокомментировало сообщение о "фильтрационных лагерях" на Украине
Российские дипломаты призвали СМИ Соединённых Штатов лучше заострить внимание на действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита".
Сообщения американских СМИ о том, что российские военные якобы создают на Украине "фильтрационные лагеря", — это непрофессионализм и ложь. Так Посольство РФ в США прокомментировало соответствующие публикации.
"Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши". Подчёркиваем: в данном случае речь идёт о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий", — говорится в комментарии посольства.
Там добавили, что российские военные во избежание диверсий со стороны украинских нацбатальонов тщательно проверяют выезжающий из города транспорт. Всех "бандитов и фашистов" будут задерживать, мирному же населению помогают, обеспечивают едой и лекарствами.
"Американским СМИ следует сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита" и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжёлые вооружения. Точно так же в 1945 году поступали фашисты в осаждённом Берлине", — напомнили российские дипломаты.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя. Там очень сложная ситуация. По данным МО РФ, украинские боевики в Мариуполе ежедневно расстреливают от 80 до 235 мирных граждан — как правило, тех, кто пытается эвакуироваться из города. При этом за последние три дня из "очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами", в РФ удалось вывезти 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.
ТАСС / Михаил Терещенко