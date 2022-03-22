ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 01:16
3156

"Непрофессионализм и ложь": Посольство РФ прокомментировало сообщение о "фильтрационных лагерях" на Украине

Российские дипломаты призвали СМИ Соединённых Штатов лучше заострить внимание на действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита".

Сообщения американских СМИ о том, что российские военные якобы создают на Украине "фильтрационные лагеря", — это непрофессионализм и ложь. Так Посольство РФ в США прокомментировало соответствующие публикации.

"Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши". Подчёркиваем: в данном случае речь идёт о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий", — говорится в комментарии посольства.

Там добавили, что российские военные во избежание диверсий со стороны украинских нацбатальонов тщательно проверяют выезжающий из города транспорт. Всех "бандитов и фашистов" будут задерживать, мирному же населению помогают, обеспечивают едой и лекарствами.

Минобороны РФ: Киев приказал нацбатам покидать Мариуполь под видом мирных жителей
Минобороны РФ: Киев приказал нацбатам покидать Мариуполь под видом мирных жителей

"Американским СМИ следует сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита" и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжёлые вооружения. Точно так же в 1945 году поступали фашисты в осаждённом Берлине", — напомнили российские дипломаты.

Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя. Там очень сложная ситуация. По данным МО РФ, украинские боевики в Мариуполе ежедневно расстреливают от 80 до 235 мирных граждан — как правило, тех, кто пытается эвакуироваться из города. При этом за последние три дня из "очага ужаса и произвола, устроенного в городе националистами", в РФ удалось вывезти 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.

BannerImage

ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar