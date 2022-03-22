"Непрофессионализм и ложь": Посольство РФ прокомментировало сообщение о "фильтрационных лагерях" на Украине

Российские дипломаты призвали СМИ Соединённых Штатов лучше заострить внимание на действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита".

Сообщения американских СМИ о том, что российские военные якобы создают на Украине "фильтрационные лагеря", — это непрофессионализм и ложь. Так Посольство РФ в США прокомментировало соответствующие публикации.

"Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши". Подчёркиваем: в данном случае речь идёт о пунктах досмотра мирных граждан, покидающих зону активных боевых действий", — говорится в комментарии посольства.

Там добавили, что российские военные во избежание диверсий со стороны украинских нацбатальонов тщательно проверяют выезжающий из города транспорт. Всех "бандитов и фашистов" будут задерживать, мирному же населению помогают, обеспечивают едой и лекарствами.

"Американским СМИ следует сконцентрировать внимание на преступных действиях ВСУ, которые используют собственных граждан в качестве "живого щита" и размещают в жилых кварталах Мариуполя тяжёлые вооружения. Точно так же в 1945 году поступали фашисты в осаждённом Берлине", — напомнили российские дипломаты.