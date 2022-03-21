Минобороны РФ: Киев приказал нацбатам покидать Мариуполь под видом мирных жителей

Представитель российского ведомства рассказал, что националисты покидают город, переодевшись в гражданскую одежду и используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам.

Киев лицемерно отдал нацбатальонам указание покидать Мариуполь под видом мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что бандиты незамедлительно начали выполнять этот приказ. Они покидают город, переодевшись в гражданскую одежду и используя любые возможности. В том числе они пытаются уйти через открываемые Россией гуманитарные коридоры.

"20 марта 2022 года террористы батальона "Азов" убили родителей двоих несовершеннолетних детей и, прикрываясь этими же детьми, на машине, принадлежавшей семье, пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье", — добавил генерал.

По его словам, боевики были уличены в преступлении, российские военнослужащие их задержали. Детей спасли, им оказана вся необходимая помощь.