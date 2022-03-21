Роскомнадзор начал блокировать сайт Euronews
В последнее время на фоне начала проведения Россией специальной военной "Операции Z" такие меры приняты в отношении целого ряда ресурсов, в том числе иностранных.
Доступ к интернет-порталу европейского телеканала Euronews в России начали ограничивать. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.
Согласно представленной там информации, доступ ведомство начало ограничивать по решению от 21 марта.
Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и ещё ряда СМИ. Мера была принята в соответствии с регламентом ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.
ТАСС / Гавриил Григоров