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21 марта, 19:50

Роскомнадзор начал блокировать сайт Euronews

В последнее время на фоне начала проведения Россией специальной военной "Операции Z" такие меры приняты в отношении целого ряда ресурсов, в том числе иностранных.

Доступ к интернет-порталу европейского телеканала Euronews в России начали ограничивать. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Согласно представленной там информации, доступ ведомство начало ограничивать по решению от 21 марта.

Роскомнадзор заблокировал TJ из-за публикации ложной информации об "Операции Z"

Роскомнадзор заблокировал TJ из-за публикации ложной информации об "Операции Z"

Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и ещё ряда СМИ. Мера была принята в соответствии с регламентом ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Григорьев

Комментарий

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Дмитрийвчера в 20:51

По ТВ Евроньюс как показывали, так и показывают... Продолжают захлёбываться в оголтелой русофобии...

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