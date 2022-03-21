Роскомнадзор начал блокировать сайт Euronews

Доступ к интернет-порталу европейского телеканала Euronews в России начали ограничивать. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и ещё ряда СМИ. Мера была принята в соответствии с регламентом ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.