Минобороны РФ: На Украине 21 марта было открыто 19 гуманитарных коридоров

Как отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев, при этом официальным Киевом ни один из маршрутов в сторону России снова согласован не был.

На Украине 21 марта было отрыто Россией восемь гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Украина заявила ещё 11 дополнительных маршрутов, уточнил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С 10:00 21 марта 2022 г. российской стороной в 18-й раз открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях — по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию и ещё по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", — сказал Мизинцев.

При этом, по словам Мизинцева, официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова согласован не был. Дополнительные коридоры — на киевском и запорожском направлениях, украинские власти заявили, "цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию", отметил генерал-полковник.

Мизинцев также отметил, что для обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населённых пунктах, Вооружённые силы РФ, а также воинские формирования ДНР и ЛНР в полном объёме соблюдали режим тишины на всех гуманитарных маршрутах.