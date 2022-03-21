Глава ФРС Пауэлл признал сложности в удержании экономики США от спада

Правительству США будет нелегко добиться в нынешних геополитических условиях "мягкой посадки" национальной экономики. Такое мнение высказал руководитель Федеральной резервной системы (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.

"Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение "мягкой посадки" будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным", — заявил финансист.

Особая трудность, по его словам, заключается в том, чтобы удержать американскую экономику от скатывания к рецессии, добиться снижения уровня инфляции в стране при недопущении роста безработицы.

"Денежно-кредитную политику зачастую называют тупым инструментом, не способным обеспечить хирургическую точность. Мои коллеги [в ФРС] и я сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи", — заявил Пауэлл на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне.

Как рассказывал Лайф, ранее обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден борьбой с Россией уничтожает США. Журналист подчеркнул, что Белый дом объявил полномасштабную экономическую войну суверенному государству в то время, когда никто не вторгался на территорию США и не нападал на Штаты.