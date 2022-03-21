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21 марта, 19:38

Глава ФРС Пауэлл признал сложности в удержании экономики США от спада

Финансист признал, что никто не ожидает, что "мягкая посадка" будет обеспечена с лёгкостью. Одна из задач — не допустить роста числа безработных.

Правительству США будет нелегко добиться в нынешних геополитических условиях "мягкой посадки" национальной экономики. Такое мнение высказал руководитель Федеральной резервной системы (выполняет функции Центробанка) США Джером Пауэлл.

"Спешу добавить: никто не ожидает, что обеспечение "мягкой посадки" будет несложным в нынешнем контексте. В нынешнем контексте очень немногое является несложным", — заявил финансист.

Особая трудность, по его словам, заключается в том, чтобы удержать американскую экономику от скатывания к рецессии, добиться снижения уровня инфляции в стране при недопущении роста безработицы.

"Денежно-кредитную политику зачастую называют тупым инструментом, не способным обеспечить хирургическую точность. Мои коллеги [в ФРС] и я сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха в решении этой сложной задачи", заявил Пауэлл на конференции одной из ассоциаций американского бизнеса в Вашингтоне.

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Как рассказывал Лайф, ранее обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден борьбой с Россией уничтожает США. Журналист подчеркнул, что Белый дом объявил полномасштабную экономическую войну суверенному государству в то время, когда никто не вторгался на территорию США и не нападал на Штаты.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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