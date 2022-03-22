Премьер Японии счёл несправедливым отказ России от переговоров по мирному договору
Поводом для такого шага стали очередные санкции, введённые Токио вслед за странами Запада против РФ из-за военной специальной "Операции Z" на Украине.
Решение России о прекращении переговоров по мирному договору с Японией премьер-министр этой страны Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте назвал недопустимым.
"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест", — заявил Фумио Кисида.
Кисида также отметил, что его страна не меняет курс как на решение проблем Южных Курил, называемых в Японии северными территориями, так и на заключение мирного договора с РФ.
Как писал Лайф, ранее МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией. Также в качестве ответных мер на санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на Курильские острова и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
ТАСС / STANISLAV KOGIKU / POOL