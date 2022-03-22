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22 марта, 01:22
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Премьер Японии счёл несправедливым отказ России от переговоров по мирному договору

Поводом для такого шага стали очередные санкции, введённые Токио вслед за странами Запада против РФ из-за военной специальной "Операции Z" на Украине.

Решение России о прекращении переговоров по мирному договору с Японией премьер-министр этой страны Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте назвал недопустимым.

"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест", — заявил Фумио Кисида.

Кисида также отметил, что его страна не меняет курс как на решение проблем Южных Курил, называемых в Японии северными территориями, так и на заключение мирного договора с РФ.

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Как писал Лайф, ранее МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору с Японией. Также в качестве ответных мер на санкции Москва прекращает безвизовые поездки японцев на Курильские острова и выходит из диалога о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

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ТАСС / STANISLAV KOGIKU / POOL

Арина Родионова

Комментарий

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Nikolai -сегодня в 02:33

" ... выражаем суровый протест", — заявил Фумио Кисида / премьер - министр Японии /. ЧТО ??? !!! Прям вижу , как он насупил свои косматые брови , взгляд сосредоточил на кончике крохотного носика , а ладонь замерла над рукоятью воображаемой катаны ...Ах , Япония , как ты аукаешь , такое и эхо - так в Россиюшке говорят , котовадза по вашему или пословица.

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