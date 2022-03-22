Премьер Японии счёл несправедливым отказ России от переговоров по мирному договору

Решение России о прекращении переговоров по мирному договору с Японией премьер-министр этой страны Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте назвал недопустимым.

"Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест", — заявил Фумио Кисида.

Кисида также отметил, что его страна не меняет курс как на решение проблем Южных Курил, называемых в Японии северными территориями, так и на заключение мирного договора с РФ.