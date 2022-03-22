Врач Хорошев объяснил, почему антидепрессанты могут быть смертельно опасны
Невролог считает, что при ранжировании выписываемых препаратов эти могут иметь самую высокую степень вреда. Хуже только бесконтрольный приём средств от онкологии.
Самостоятельный приём антидепрессантов может нанести непоправимый вред человеку и даже закончиться смертью, заявил врач-невролог Павел Хорошев. Специалист уточнил, что вещества в таких таблетках могут влиять на микропсихику и, к примеру, под их воздействием водитель рискует попасть в аварию.
"Если сравнивать все рецептурные препараты, которые выписываются по назначению врача, и ранжировать их по вредности, то антидепрессанты будут находиться в самой опасной зоне. Опаснее них только бесконтрольный приём препаратов от онкологии. Все антибиотики, которые люди каким-то образом покупают и принимают самостоятельно, в сравнении с антидепрессантами несут ничтожный вред", — объяснил Хорошев в интервью порталу Ura.ru.
Хорошев отметил, что только специалист может помочь в решении психологических проблем. Изменённая психика — это "тёмные воды и тонкий лед". Невролог подчеркнул, что никому бы не советовал ходить по ним, вооружившись справочниками и не имея образования в клинической психологии.
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